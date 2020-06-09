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Yaralıyı sedyeden düşürdüler

09 Haziran 2020 11:14

Isparta’da kontrolden çıkan aracın refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. İtfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ambulansa taşınacağı sırada sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düştü.

Kaza, Isparta-Gönen karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gönen’den Isparta istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu başka araca araca çarptı ve refüje girdi. Kazada sürücü araç içerisine sıkıştı.

Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkartıldı. İtfaiye ekipleri, yaralıyı dikkatli bir şekilde sedyeye koyduktan sonra sedyenin ayağı kapandı ve bu sırada yaralı yere düştü.

Tekrar sedyeye alınan yaralı, dikkatli bir şekilde ambulansa bindirildi.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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