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Yamaç paraşütüyle ağaca takıldı, 2.5 saatte kurtarıldı

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma ile vatandaş, ağaçtan indirildi

30 Aralık 2021 21:40

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaç paraşütüyle Boztepe'den atlayan Fethi Akdoğan, rüzgara kapılarak ağaca takıldı. Akdoğan, 2.5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Kentin, 530 rakımlı seyir terası niteliğindeki Boztepe’den yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştiren Fethi Akdoğan, pistten havalandıktan sonra kontrolünü kaybetti. Rüzgarın da etkisiyle havada savrulan Akdoğan, ağaca takıldı.

Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kurtarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine alana itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler halat yardımıyla Akdoğanın bulunduğu yere indi.

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışma ile Akdoğan, ağaçtan indirildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akdoğan, arkadaşının aracıyla uzaklaştı.

Öte yandan bir itfaiye eri ise kurtarma çalışmaları sırasında hafif bir şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeciye sağlık görevlileri müdahale etti. 

Kaynak: DHA

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