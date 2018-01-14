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Spor

Yağmur arası Andrea Petkovic

14 Ocak 2018 14:36

Alman tenisçi Andrea Petkovic, Belinda Bencic ile oynadığı maça yağmur nedeniyle ara verilen arayı dans ederek değerlendirdi. Avustralya Açık'ta İsviçvreli Bencic ile mücadele eden 30 yaşındaki tecrübeli tenisçi, ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti 6-4 kaybetti. Tie-break setini 10-4 kazanan Petkovic sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak maça damga vuran ise Alman teniscçi Petkovic'in dans ettiği anlar oldu. İkinci setin oynandığı sırada yağan yağmur maça iki dakikalık ara verilmesine neden oldu. Bu sırada kendisini çalan müziğin ritmine kaptıran Petkovic, taraftarların da alkışları arasında ilginç dans figürleri sahneledi.

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