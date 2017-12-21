Venus Willams suçlu bulunmadı

ABD'li tenisçi Venus Williams, karıştığı ölümlü trafik kazasından dolayı ceza almayacak. Haziran ayında ülkesinde trafik kazası geçiren Williams, 78 yaşındaki Jerome Barson'ın hayatını kaybettiği olayda suçsuz bulundu. Kaza görüntülerini inceleyen Palm Beach Gardens Polisi, 37 yaşındaki sporcunun aracını kurallara uygun kullandığı ve Florida kanunlarına göre cezaya gerek olmadığı kararına vardı. Bu yıl Avustralya Açık ve Wimbledon'da final oynayan Williams, Jerome Barson'ın yolcu koltuğunda oturduğu araçla çarpışmış, Barson kazadan 13 gün sonra hayatını kaybetmişti.