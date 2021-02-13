Vanda güldüren yardım çağrısı

13 Şubat 2021 12:40
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir elektrik direğinde mahsur kalan kediyi görüntüleyen vatandaşın yaptığı yardım çağrısı güldürdü.
Kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığı gören mahalle sakinleri Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A. Ş. (VEDAŞ) ekiplerine haber vererek elektriğin kelimesini sağladılar.
Elektriğin kesilmesiyle itfaiye ekipleri direkte mahsur kalan kediyi kurtardı.
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