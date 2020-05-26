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Rize Valisi Kemal Çeber, AKP İl Başkanı'ndan hediye olarak umre ziyareti istedi!

26 Mayıs 2020 11:12

Rize Valisi Kemal Çeber, yerel bir televizyona konuk olan AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’a bir mesaj göndererek, hediye olarak kendisini umreye göndermesini istedi. T24’ün aldığı bilgiye göre Rize Valisi Çeber, yakın çevresine, “tartışmalara konu olan sözleri espri olarak kullandığını, amaçlamadığı bir şekilde algılanması ve yorumlanmasından üzüntü duyduğunu” söyledi.

AKP Rize İl Başkanı İshak Alim, bölgenin yerel televizyonu Çay TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın kapanacağı esnada programın moderatörüne mesaj gönderen Rize İl Valisi Kemel Çeber'den ilginç bir istek geldi.

Rize Valisi: Sayın başkanımızdan hediye istiyorum, mesela umre seyahati

Programın moderatörü gelen mesajı, "Sayın valimizin bir mesajını okuyarak kapatmak istiyorum. Diyor ki: 'Sayın başkanımızdan artık pandemi bittikten sonra bir hediye bekliyorum. Mesela Umre seyahati olabilir. Rizeliler de şahit olsun. Özellikle bu ortamda konuşmak istedim' diyor. Bunu da iletmiş olalım" şeklinde aktardı.

AKP İl Başkanı: Tamam olabilir, çok güzel

AKP Rize İl Başkanı İshak Alim, Vali'nin bu isteğine, "Tamam olabilir, çok güzel. Sayın valimizin de... Buradan hatırlatayım. Bütün Rize'deki siyasi il başkanlarımızla bizi ağırlayacağının sözü vardı. Onu hatırlatalım" şeklinde yanıt verdi.

Rize Valisi: Espri olarak kullandım

T24’ün aldığı bilgiye göre Rize Valisi Çeber, yakın çevresine, "Tartışmalara konu olan sözleri espri olarak kullandığını, amaçlamadığı bir şekilde algılanması ve yorumlanmasından üzüntü duyduğunu" söyledi.

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