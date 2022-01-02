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Uzayda badminton oynadılar

“Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz”

02 Ocak 2022 14:36

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer, yeni yılın ilk gününde ISS’te yaptıkları ‘Badminton’ maçından görüntüler paylaştı.

ISS’te bulunan ESA astronotu Matthias Maurer, mürettebat arkadaşları Japon Yusaku Maezawa ve Yozo Hirano'yla badminton maçı yaptı. O anların görüntülerini paylaşan astronot Maurer, “Ayrıca bilim, yeni deneyler ve yörüngesel badminton maçımız gibi daha eğlenceli ekip aktiviteleriyle dolu yeni bir yılı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

ESA görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada “ISS'de konaklarken bilimsel ve operasyonel faaliyetlere odaklanan Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, mürettebat için önemli denge sağlayan ve kültürler arası değişim ve ekip oluşturma için fırsatlar sunan eğlence etkinliklerinden de keyif alıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Badmintonsporuzay

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