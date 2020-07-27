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Uygur Türkleri'nden Beyazıt'ta Çin protestosu

27 Temmuz 2020 16:38

İstanbul'da yaşayan ve Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı protesto etmek isteyen yaklaşık 50 kişilik Uygur Türkü, Beyazıt Meydanı'nda toplandı. 

Bazı katılımcılar ellerinde Çin'in politikasını eleştiren dövizler taşırken, bazıları ise ayakları ve ellerini temsili olarak zincirledi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "Çin yönetimi 2017 yılından önce Uygurlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptı. 2017'den itibaren Doğu Türkistan'da çok sayıda toplama kampı inşa etti. Uygur, Kazak ve diğer Türk halklarından milyonlarca insanı bu toplama kamplarına kapattı. ve orada o kişilere her türlü işkenceler uygulamaktadır. Çin'in bu uygulamaları uluslararası yasalara aykırıdır " denildi. Basın açıklamasının ardından grup, Beyazıt Meydanı'ndan ayrıldı.

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Doğu TürkistanİstanbulUygur TürküBeyazıt Meydanıçinprotesto

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