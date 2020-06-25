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Sofia Vergara, sahneden düştü!

25 Haziran 2020 12:00

-Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü. Kahkahalara boğulan Vergara, "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett karakteri ile tanınan Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Vergara, jüri üyesi olduğu 'America's Got Talent' yarışmasında bir yarışmacıyı elemek isterken sahneden seyircilerin arasına düştü. Vergara düşmenin ardından kısa sürede kendini toparladı ve "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" dedi. Yarışmanın yapımcısı olan ve seçici kurulda da yer alan Simon Cowell da Vergara'ya "Kendini yaralayacaksın" uyarısında bulundu. 

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