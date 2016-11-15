Ukrayna parlamentosunda yumruklaşma

Ukrayna Parlamentosu’nda milliyetçi çizgideki Radikal Parti Başkanı Oleg Lyaşko ile Rusya’ya yakın çizgisiyle bilinen Muhalefet Bloğu Başkanı Yuriy Boyko arasındaki tartışma, yumruklu kavgayla sonuçlandı. Radikal Parti Başkanı Oleg Lyaşko, Parlamento Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Boyko gibi siyasetçilerin Moskova’dan talimat aldıklarını, diğer bazı siyasetçilerin ise, Brüksel’den talimat aldıklarını söyleyerek, “neden Boyko gibiler rahatça Moskova”ya gidebiliyor Neden hala hapiste değiller? diye sordu. Bu sözler üzerine Boyko, sakince yerinden kalktıktan sonra, ani bir hareketle Lyaşko’nun üzerine atılarak yüzüne yumruk vurdu ve “asıl sen neden hapishanede değilsin, hayvan!” diye bağırdı. Diğer milletvekilleri, bu iki siyasi lideri birbirinden ayırarak kavgaya son verdiler.