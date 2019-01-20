U16 Milliler Ege Kupası'nı şampiyon tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımların katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası'nın final maçında İspanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye A, şampiyonluğa ulaştı. Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada Türkiye A, final maçında İspanya ile Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakayı, 60 ve 71. dakikalarda Ömer Faruk Beyaz'ın kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak, şampiyonluğa ulaştı. İspanya'da kaleci Alejandro Iturbe Encabo, 57. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.