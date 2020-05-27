Türkiye-Almanya sınırı şimdilik kapalı

Köln

T24’ün sorularını yanıtlayan Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının 14 Haziran’a kadar devam edeceğini, hâli hazırda çok çabuk değişen durum ve karmaşık seyahat düzenlemesi nedeni ile bağlayıcı ve daha ayrıntılı bilgiyi Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan almak gerektiğini belirtti.

Alman Dışişleri, karantina konusunda da Sağlık Bakanlığı’nın kararını bekliyor.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı son açıklamada, Türkiye’ye turistik seyahate izin verilmesi konusunda dikkatli sözler sarf etmişti. “Alman ve Avrupalı turistlerin yakın tarihte Türkiye’de de tatil yapabilmelerini arzu ediyoruz” diyen Maas, "bunu uygun bir zamanda ve sağlık kriterleri izin verirse kararlaştıracaklarını" söyledi.



Virologlar ve enfeksiyon uzmanları, AB Komisyonu’nun uçak seyahati için belirlediği kuralları yetersiz buluyor ve sert bir dille eleştiriyor. AB Komisyonu’nun yolcuların maske takması, orta koltukların, her iki sıradan birinin boş bırakılması gibi kuralları açıklarken bu plana “Eğer uçak tamamen dolu değilse!” ibaresini eklemesi tepkilere neden oldu. Hava yolları şirketleri uçaklarda kullanılan filtrelerin yeterli olduğunu iddia ederken, AB Komisyonu eleştirilere, “Görevimiz enfeksiyon riskini azaltmak, ortadan kaldırmak değil” şeklinde yanıt verdi. Uzmanlar, uçak şirketlerinin yolculara hastanelerde kullanılan profesyonel maskeleri dağıtmasını istiyorlar.