Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anı bir vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı. Tunceli-

Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, 31 Ocak cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik isimli bir vatandaş, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi.

Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.