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Kamu madenlerinde Koronavirüs nedeniyle üretim durduruldu; 695 işçi 3 vardiya olarak çalıştırılacak

30 Mart 2020 18:38

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Genel Maden İşçileri Sendikası’nın yaptığı toplantı sonrası Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretimin durdurulacağı; belirli sayıda işçinin çalıştırılacağı açıklandı. 

 “Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı müesseselerde işçilerin idari izne çıkarıldığını söyleyen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil yeraltında sadece 695 işçinin 3 vardiya olarak çalıştırılacağını söyledi

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu da “Tamir, bakım, gaz ve su hatların kontrolü için vardiyada görevli işçi arkadaşlarımız görevlerini sürdürecektir. Bunu yapmadaki temel amaç ise madenleri ayakta tutmaktır. Bu gece 00.00-08.00 vardiyasından itibaren üretim amaçlı çalışmayı durduracağız. 695 kişi üç vardiya çalışacaktır. 15 günlük periyotlar halinde madenci arkadaşlar görevlerini yapacak” şeklinde konuştu.

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