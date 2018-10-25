'Trump'ı çıldırtan konut projesi'

Alaaddin'in Kuzeyşehir Koru için hazırladığı reklam filminde danışmanlarından bilgi alan ABD Başkanı Trump, devredeki bitirme projelerine rağmen Kuzeyşehir Koru projesinde ayda 5 bin TL taksitle konut satıldığını öğrenince 'küplere biniyor'. "Yaptığımız onca şey işe yaramadı mı?" diyen Trump, danışmanlarından "Hayır" yanıtını alıyor. Trump, bunun üzerine "Biz onları bitirme projesiyle uğraşırken adamlar bir proje daha bitiriyor" diyor. Trump, reklam filminin bitiminde "Kuzeyşehir Koru, Tanrım sen bizi koru" sözleriyle birlikte koltuğuna yığılıveriyor.