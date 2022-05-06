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Trabzon Akçaabat'ta heyelan anı

Heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi

06 Mayıs 2022 13:17

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşanan heyelan kameraya yansıdı.

Trabzon’da son günlerde meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları tehlike oluşturmaya devam ediyor. Akçaabat-Düzköy karayolunda bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprakların meydana getirdiği heyelan kameraya yansıdı. Heyelanın kaya ve toprak parçaları ile başladığı ve sonrasında kaya kütlesinin koparak yuvarlanması ile toz bulutu oluştu. Heyelanın ardından bölgede çalışma yapılacağı belirtildi.

TrabzonAkçaabatHeyelanKaya kütlesiToz bulutu

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