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Torku'dan ‘patlayan süt' açıklaması

04 Kasım 2018 19:09

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan İdris Kurtuldu isimli bir vatandaş Torku firmasından aldığı ve aynı parti numarasına sahip 1 litrelik 3 sütün de pişirme esnasında patladığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Torku, sosyal medyada gündeme gelen ve markası altında satışa sunulan 1 litrelik sütlerin bir kısmında kaynatırken patlama gerçekleştiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bursa'da yaşayan İdris Kurtuldu'nun paylaştığı videoyla ilgili olarak, “1 litre yağlı süt üzerinden sosyal medyada yayınlanan bir paylaşımın markaya mal edilmesi üzüntü vericidir” denen açıklamada, yaşananların ‘üretim kaynaklı olmadığı' iddia edildi.

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