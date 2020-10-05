Tonlarca çöple Trakya şiveli tepki: “Atma beya”

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesince tatilcilerin ardından bıraktığı tonlarca çöp toplanarak Trakya Şivesiyle tepki gösterildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde tatilcilerin ardından bıraktığı çöpler belediye temizlik personellerince toplandı. Toplanan çöpler sahilde bir araya getirildikten sonra ‘Atma beya’ yazılarak tepki gösterildi.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tatilcilere tepki göstererek her yıl yaz aylarında binlerce tatilci vatandaş ağırladıklarını, gelen tatilcilerin çevre konusunda daha dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, “Selvez koyu, Sazlıdere, Kazliman ve Beldemizde bulunan sahillerin temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam etmekteyiz . Özveri ile çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.