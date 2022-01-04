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TOGG'dan videolu paylaşım: Hazırız

"Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız"

04 Ocak 2022 09:33

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından bir video paylaşarak ABD'de düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı'na (Consumer Electronics Show –CES 2022) hazır olduğu mesajını verdi. 

İlk kez uluslararası bir etkinlikte yer alacak olan TOGG, 2022 sonunda seri üretime hazır hale gelmesi planlanan SUV model aracını tanıtacak.

TOGG, Twitter'dan paylaştığı video ile "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" mesajını paylaştı. 

TOGGConsumer Electronics ShowCES2022 TOGGFUARABDtogg son görüntüsü

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