TGB: HDP kapatılsın

Türkiye Gençlik Birliği, (TGB) Halkların Demokrat Partisi’nin (HDP) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Başvurunun yapılmasının ardından basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer, “Talebimiz açık ve net. HDP kapatılsın. HDP kapatılsın, Eren Bülbül'ler yaşatılsın. HDP'nin kapatılması, Türk milletinin huzur ve güvenliği için bir zorunluluktur. HDP'nin PKK olduğunu yalnızca biz söylemiyoruz. Onlar da itiraf ediyorlar. Selahattin Demirtaş 2015 yılında söylemişti HDP'nin bir Öcalan projesi olduğunu. Eski eş başkanları Figen Yüksekdağ değil miydi sırtını PYD'ye, YPG'ye YDJ'ye dayayan. HDP Mehmetçiğimize kurşun sıkan, şehirlerimizin altına bombalar döşeyen, toprağın altına dinamit döşeyen partidir. HDP, Diyarbakır annelerinin evlatlarını kaçıran, Türk milletine ve devletine şantaj yapan partidir” dedi.