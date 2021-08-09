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Samsun Terme sel tehlikesiyle burun buruna

09 Ağustos 2021 14:44

Samsun’un doğusunda etkili olan sağanak yağış sonrası gece saatlerinde bölgede etkili olan çok şiddetli sağanak yağış sonrası Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel tehlikesi oluştu.

İlçede can kaybının yaşanmadığını ancak bazı mahallelerde maddi zararın meydana geldiğinin altını çizen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Muhtarlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ırmak yatağına yakın bulunan noktalardaki evlerde su baskınları yaşandığını tespit ettik. Ekiplerimiz şu anda mağdurlara ulaşıyor. Terme Çayı’nı dolduran su Salıpazarı’nda etkili olan yağıştan kaynaklı, Terme ilçemizde yaşanacak yağış sonrası tehlike artacaktır. Valilik, Kaymakamlık, DSİ, AFAD, SASKİ ve Belediye ekiplerimiz koordineli şekilde teyakkuzda. Herhangi bir olumsuzluğa karşılık anında müdahale imkânımız var” dedi.

Salıpazarı’ndaki suyun debisinin düştüğünü bildiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlçeye yapılması planlanan ‘Terme Irmağı Islah Projesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu proje bir keyfiyet değil, ilçenin zarar görmemesi için bir zorunluluktur” diye konuştu. 

Sel suları büyük tehdit oluşturduğundan dolayı ırmak üzerindeki köprüler geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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