Telefonda nasıl dolandırıyorlar?

08 Nisan 2022 15:26
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Polisler, telefon dolandırıcılarının kullandıkları yöntemleri anlattıkları skeçi sahneledi.
Türk Polis Teşkilatı’nın 177'nci kuruluş yıl dönümü, Yüksekova’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yüksekova Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Albay Erdoğan Dur, Emniyet Müdürü Murat Güneş, polisler, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı skeçte, telefon dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler ortaya konuldu. Organizasyon, davetliler tarafından izlendi.
Kaynak: DHA
© Tüm hakları saklıdır.