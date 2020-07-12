Sivas’ta karton taraftarlara konser

12 Temmuz 2020 09:36
Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karton taraftarlara "Futbolu çok özledik" temasıyla konser verdi.
Adana’da yaşayan Sivaslı keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Sivas Valiliğinin organizasyonda Süper Lig’de 54 puanla üçüncü sırada yer alan Sivasspor için bir klip hazırladı.
"Futbolu çok özledik" temasıyla hazırlanan klipte sanatçı Yıldırım, DJ kabini ve ses sistemleriyle tribünlerdeki karton taraftarlara ‘Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda konser verdi. Yıldırım, Gigi D'Agostino'nun "L'Amour Toujours" şarkısını çaldı.
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