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Şifa dağıttığını iddia eden çiftçiye soruşturma

Evinin önündeki kuyruk dikkat çekmişti

27 Ocak 2021 12:43

Mersin’in Erdemli ilçesinde, doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden Hasan Demir'e soruşturma açıldı. 

Kentin Erdemli ilçesinde anneannesinden öğrendiği yöntemlerle doğadan topladığı bitkilerden elde ettiği kürlerin birçok hastalığa iyi geldiğini iddia eden ve vatandaşlara ücretsiz dağıtan çiftçi Hasan Demir (52) hakkında soruşturma başlatıldı. Evinin önünde oluşan uzun kuyruklardan sonra ekipler, kürlerin bir kısmından tahlil için numune aldı, kalan kısmını imha etti. Gözaltına alınan Demir, ifadesinin ardından serbest kaldı.

Erdemli Cumhuriyet Savcılığı, Hasan Demir hakkında `Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti´ suçundan soruşturma başlattı. Demir, ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Demir´in ifadesinde "Ben kötü bir şey yapmadım. Anneannemden öğrendiğim bitki kürlerini insanlara şifa olsun diye ücretsiz veriyorum" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Demir´in atölyesindeki 15 litre küre el konuldu. Kürlerin bir kısmından alınan numune, tahlil için laboratuvara gönderilirken, kalan kısmı ise imha edildi.

TIKLAYIN - Şifa dağıttığını iddia eden çiftçinin evinin önündeki kuyruk dikkat çekti

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