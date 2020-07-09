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Seyir halindeki otobüs yandı

09 Temmuz 2020 16:49

Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ekrem Akkaya'nın kullandığı 38 KR 307 plakalı otobüsün arka bölümünde yangın çıktı. Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince içinde 28 yolcu bulunan otobüsü yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

Yolcuların inmesinin ardından otobüsün arka bölümünü alevler sardı. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kesmen aksadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıyan otobüste maddi hasar oluştu.

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