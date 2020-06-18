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Sele kapılan kadın kurtarıldı

18 Haziran 2020 15:20

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Bir kadın sel suyunda boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi'nde sel suyu tarafından sürüklenen Emine Kahvecioğlu isimli kadın bölgedeki esnaflar tarafından son anda kurtarıldı. Battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel su sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.

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