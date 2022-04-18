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Şanlıurfa’da dev su deposu saniyeler içinde yıkıldı

Yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

18 Nisan 2022 21:49

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde riskli bulunarak yıkımına karar verilen 32 yıllık su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı.

Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Akçakale Belediyesine başvurdu. Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi.

Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek depo yıkıldı. Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı.

Yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

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