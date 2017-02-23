Sanatçılardan kanserli çocuklara destek

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından "15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un desteğiyle hayata geçirilen sergide, ünlü sanatçılar Altan Gördüm, Ahmet Mümtaz Taylan, Akasya Asıltürkmen, Açelya Elmas, Irmak Ünal, Keremcem, Özgün ve Zeynep Köse'nin fotoğrafları yer alıyor. Açılışta konuşan KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, Her yıl dünyada 300 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser tanısı koyulduğunu belirterek, "Erken teşhis koyulamadığı için çoğu çocuk maalesef kansere ileri evrede yakalanıyor. Oysa erken tanı ile bu çocukların yüzde 70'i kurtarılabilir. Bu nedenle erken tanı gerçekten hayati önem taşıyor. Tüm dünyada 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde, çocukluk kanseri hakkında toplumun bilinçlenmesini sağlamak ve hastalıkta erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sergi projemizde sanatı ve kalbiyle bize destek olan Sayın Mehmet Turgut'a ve fotoğraflarda gördüğünüz tüm sanatçılarımıza, hem KAÇUV adına hem de şahsım adına gönülden teşekkür ediyorum" dedi. KAÇUV ev sahipliğiyle Mehmet Turgut ve 8 sanatçının desteğiyle hayata geçirilen "Nerede Yaşam Varsa, Orada Umut Vardır" fotoğraf sergisi, 23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaretçilere açık olacak.