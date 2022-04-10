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Sakarya'da evde yılan paniği

İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı

10 Nisan 2022 20:13

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir eve giren yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Akyazı ilçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi Gani Sokak’ta Ali İlmek isimli vatandaşın evine yılan girdi.

Paniğe neden olan yılan için ev sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı.

Kaynak: İHA

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