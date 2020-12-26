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Sağlıkçılardan moral zeybeği

26 Aralık 2020 11:29

İstanbul  Tıp Fakültesi doktorları ve çalışanları, Koronavirüs sürecinde çalışan sağlıkçılara moral ve destek amacıyla zeybek oynadı. Anadolu Ateşi dansçılarının desteği ile çekilen video tüm sağlık çalışanlarına adandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler ve İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel’in de yer aldığı videoda doktor ve hemşireler Ege yöresine ait harmandalı zeybeği oynadı.

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Sağlıkçılardan moral zeybeğiAnadolu AteşiProf. Dr. Kerim Gülerı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel’

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