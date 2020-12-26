Sağlıkçılardan moral zeybeği

İstanbul Tıp Fakültesi doktorları ve çalışanları, Koronavirüs sürecinde çalışan sağlıkçılara moral ve destek amacıyla zeybek oynadı. Anadolu Ateşi dansçılarının desteği ile çekilen video tüm sağlık çalışanlarına adandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler ve İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel’in de yer aldığı videoda doktor ve hemşireler Ege yöresine ait harmandalı zeybeği oynadı.