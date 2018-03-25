Rusya'da AVM'de yangın

Rusya'nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olayda en az 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. ​Bölge acil durumlar bakanlığından konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre en az 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi. Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.