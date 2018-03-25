Rusya'da AVM'de yangın

Rusya'nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olayda en az 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bölge acil durumlar bakanlığından konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre en az 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.