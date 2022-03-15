Rus kozmonot Van Gölü'nü uzaydan görüntüledi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ABD ve Çinli astronotların ardından bu kez Rus kozmonotunun da dikkatini çekti. Rus kozmonot Oleg Artemyev, uzaydan Van Gölü'nü fotoğrafladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan kozmonot Oleg Artemyev, Van Gölü’nün uzaydan görünüşünü kayda aldı. Uluslararası uzay istasyonunda görevli Rus Kozmonot Artemyev’in Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği Van Gölü görseli hayran bıraktı. Rus Kozmonot Artemyev, Van Gölü’nün yanı sıra İran’ın Urmiye Gölü’nü de görüntüledi.

Daha önce Astronot Kate Rubins’in çektiği Van Gölü’nün uzaydan görüntüsü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) düzenlemiş olduğu “Dünya Turnuvası” adlı çevrimiçi fotoğraf yarışmasında birinci seçilmişti. Görüntüsüyle ilgi çeken Van Gölü, daha sonra yine Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Astronotu Liu Boming’in de dikkatini çekmişti. CMSA Astronotu Boming, Van Gölü’nü göğe doğru süzülen bir anka kuşuna benzetmişti.