Rock'n Roll film fragmanı

Guillaume Canet, yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Fransa yapımı "Rock'n Roll" filminde yine kendini canlandırıyor. Komedi türündeki film, bir zamanların en gözde genç oyuncularından olan ama artık 43 yaşına gelmiş Guillaume Canet'in, insanların gözünde eski imajını korumak ve çaptan düşmediğini kanıtlamak için çabalayışını konu ediniyor. Senaryosunda Rodolphe Lauga ve Philippe Lefebvre'in de imzası bulunan "Rock'n Roll"da ayrıca Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Philippe Lefebvre ve Camille Rowe rol alıyor.