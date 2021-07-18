T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rober Hatemo: Evlenmeye hazırım

18 Temmuz 2021 14:56

Ünlü sanatçı Rober Hatemo, Bodrum'da yaz konserlerinde sahne aldı. Ünlü şarkıcı hayranlarına evlenmeye hazır olduğunu açıkladı.

9 günlük bayram tatilinin ilk gününde Bodrum Azka Sahne'de şarkılarını seslendiren Rober Hatemo, hareketli şarkıları ile sevenlerini coşturdu. Azka Otel'deki konserde tatilciler Rober Hatemo’nun şarkılarıyla eğlendi. Kimi zaman şarkılarıyla misafirlerine duygusal anlar yaşatan Rober Hatemo, "Ben bile kendimi unuttum pandemi sürecinde. 1,5 sene oldu evde otur otur. Ben bile Rober Hatemo olduğumu unuttum. Bol bol spor yaptım, yemek yaptım. Artık evlenmeye hazırım” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hatemo, zaman zaman sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Gecenin sonunda ayakta alkışlanan Hatemo, sahneden inerken dönüp bir şarkı daha söyleyerek konserini sonlandırdı. (İHA)

rober hatemoevlilikşarkıcısanatçı

Diğer Videolar

Kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralı eşi çıktı

Okullarda yüz yüze eğitim başladı: "8. sınıftım en son, ne ara 10. sınıf oldum bilmiyorum"

Şarkıcı Fatma Turgut, konser sırasında küs olan sevgilileri böyle barıştırmaya çalıştı

İkiz erkek kardeşler, ikiz kız kardeşler ile aynı düğünde evlendi

Okullar açıldı: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yüz yüze eğitime ara vermemek için tedbirlerimizi aldık

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24