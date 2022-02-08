Putin ile Macron görüşmesindeki 'dev masa' sosyal medyada gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Kremlin Sarayı’ndaki gerçekleşen görüşmesindeki 'dev masa' dünya gündeminde. Görüşmenin yapıldığı uzun masa ile ilgili hazırlanan videolar sosyal medyada viral oldu.

Putin’in, Macron’u ağırladığı masa ile ilgili esprili fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. İki devlet başkanı, 5 saatten fazla süren görüşmede Ukrayna krizini görüştü.

Görüşmeden sonuç çıkmadı ancak görüşmenin yapıldığı uzun masa sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Masa ile ilgili hazırlanan videolar ise sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında ilk sırada yerini aldı.