Polisten BDSM partisine baskın

Rus kolluk kuvvetlerinin bir BDSM (rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı ilişki türü) kulübüne baskın yaptığı video ülkede gündem konusu oldu. Polisin baskını sırasında çekilen videoda birçok kişinin yüzüstü yere yatırıldığı görülüyor. Polis, çok sayıda kırbaç ve seks oyuncağına da el koydu. Russia Today'in (RT) aktardığına göre polis, bastığı BDSM partisinin gerçekleştiği kulüpte arama yaptı. Bir polis görevlisi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir polisin şaka olarak "Burası bir BDSM kulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği kayıt edilen videoda duyuldu. Polis, baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koydu. Rus medyasında olayın geçtiği kulübün nerede olduğu da tartışma konusu oldu. Birçok kaynak kubün Rusya'nın güneyinde yer alan Rostov kentinde yer aldığını iddia ederken, Bread News Telegram Kanalı kulübün Siberya kenti Khabarovsk'ta olduğunu öne sürdü.