T24 LogoT24 Logo
Haberler

Plajlardaki yoğunluk dikkat çekti

07 Haziran 2020 12:54

Mersin'in Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi, pandemi sonrasında en yoğun günlerini yaşıyor. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulması sebebiyle vatandaşlar serinlemek için denize akın etti. Yerli turistlerin bölgeye gelmeye başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren turizmciler ise alınan tedbirlerle sorunsuz bir tatil yaşanacağında hemfikir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Kızkalesi sahilinde hava sıcaklığının da artmasıyla vatandaşlar plajlara akın etti. Oteller tarafından plajda aileler için ayrı bölümler oluşturuldu.

Kızkalesi'nde faaliyet gösteren Barbarossa Otel'in Müdürü Nur Kaya, "Kızkalesi'nde otelciler olarak Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu genelgelerde ne önlem ifade ediyorlarsa, ona göre önlemlerimizi aldık. Genelgede hijyen, mesafe, temiz otel sertifikası diye şartlar var. Biz temiz otel sertifikası başvurusunu mart ayında yapmıştık. Denetimlerimiz onaylandı. Temiz otel sertifikalarımızı aldık" dedi.

Plajları kurallara uygun düzenlediklerini de ifade eden Kaya, "Plajlarda şezlonglar arasında 1,5 metre mesafe uyguladık. Ailelere sosyal mesafe kuralı yok. Aileler için ayrı bir alan, diğer müşteriler için de 1,5 - 2 metre arası mesafe uyguladık" diye konuştu.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan da, "1 Haziran itibariyle biz otellerimizi açtık. Gerek önemler gerekse hava koşullarıyla tatil beldemizde her şey mükemmel. Turizmciler olarak devletimize çok teşekkür ederiz. Covid döneminde devletimiz turizmcilere birçok konuda yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız gerçekten bize çok büyük destekler verdi" dedi.

Çalışkan, "Covid döneminde en sağlıklı illerden biri Mersin idi. Hastalığın en az görüldüğü illerden biriydi ve çok şükür halen öyle. Kızkalesi'nde de hiç vaka olmadı. Müşterilerimizi bekliyoruz, otellerimiz hazır" diye konuştu.

Gençler zamanlarını plajda top oynayarak geçirirken, vatandaşların çoğunluğu da denizde serinlemeyi tercih etti.

ETİKETLER

koronavirüssalgınmersinplaj

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı

Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği: "Osman Kavala dediğim zaman hayatımda o kadar 'iyi ki'ler barındırıyor ki..."

Koronavirüs gölgesinde İstanbul Film Festivali; "Sinema salonunda rahatsız olduğumuz ufak gürültülerin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Ayasofya'da kayıp eserler var" iddiasına tarihçiler ne dedi?...

Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti...

Demet Akalın'ın 'Pınar Gültekin' tweeti tepki topladı! ...

Yeşilada: Negatif faiz balona yol açtı, yatırım amaçlı emlak...

Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24