Pitiko: Adamlar köpekleri ısırırken!

T24 Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Aralık 2021 tarihinde yayımladığı genelgede, “tehlike arz eden” köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın, "Yasaklı türler" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre doldu ve Türkiye genelinde 20 bin 843 köpeğin kayıt altına alındığı açıklandı.

Pitiko dövüşten kaçtı

Bakanlığın genelgesinde geçen yasaklı türlerden birini 10 sene önce İstanbul Seyrantepe’deki üstgeçitte henüz dövüştürülmüş ve yaralı halde bulan ve sonrasında sahiplenen oyuncu Sanem Gençalp ve Ahmet Sarsılmaz, Pitiko ismini verdikleri Staffordshire Terrier cinsi köpekleriyle kurmaca ve gerçek karakterlerden oluşan ‘Prenses’ isimli bir kısa filme ilham oldular.

(Pitiko’nun Seyrantepe üstgeçidinde bulunduğu gün)

Filmde Pitiko’nun önce üstgeçitte bulunmadan önceki hayatı kurmaca bir senaryo ile anlatılıyor. Bilmemen Ayıp – Sinema YouTube kanalında yayınlanan ‘Prenses’ isimli filmin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

“İzlediğiniz film kurmaca ve gerçek karakterlerden oluşmaktadır

Prenses iki yıl önce çekilmiş, kurmaca-belgesel türünde bir filmdir. Şu şekilde ortaya çıkmıştı: Filmde adı geçen ‘Pitiko’ anlatıldığı gibi dövüşten kaçtı ve Ahmet tarafından bulundu. Ahmet ve Sanem ile uzun yıllar yaşadı. Onların anlattıkları, gerçekten de kendi anılarıdır. Biz Pitiko'nun hikâyesinden etkilenip, bunun filmini yapmak istemiştik. Filmde anlatılanlar dışında Pitiko'nun geçmişini bilmiyorduk. Buna odaklanmak istedik ve onu dövüştürenleri filme ekledik. Filmde köpek dövüştürenler, kurgusal karakterlerdir.

Yazan & Yöneten: Ege Göksu, Orkan Varan

Oyuncular: Ahmet Sarsılmaz, Ali Ünal, Orkan Varan, Sanem Gençalp, Emrah Özdemir, Esat Bağış, Eser Deniz Kuş, Sezgi Gülpınar, Serdar Akülker Müzik: Burak Berberoğlu Renk: Hüseyin Çamtepe Ses Tasarım ve Mix: Çağdaş Yarman Teşekkürler: ABT Istanbul, Aliye Emel Göksu, Barış Kireşci, Dinamo İstanbul, Doruk Can Koçak "DoggyB", Ege Yaşar, Gülce Şahin, Lir Sanat Atölyesi, Mental! Film, Ozan Kutluk, Sezai Göksu, Şeyhmus Altun, Yasemin Toprak.

Başlıkta, hangi olayların “haber değeri” taşıdığı konusunda geleneksel olarak dile getirilen “Köpek adamı ısırırsa haber olmaz, ama adamın köpeği ısırması haberdir” içerikli gazetecilik söylemine gönderme yapılmıştır.''