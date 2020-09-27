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Pendik’te korkutan orman yangını

27 Eylül 2020 10:16

İstanbul Pendik'te Kurtdoğmuş mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay, saat 04.00 sıralarında Pendik Kurtdoğmuş mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çevredeki 7 ilçeden İtfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Arazinin el verişli olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri ormanlık alanda çıkan yangına müdahalede zorlandı.Olay yerine gelen dozerler ile ormanlık alanda yol açılarak yangına müdahale başlatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Öte yandan tedbir amaçlı olay yerine çok sayıda ambulans ekibi de sevk edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına helikopter ile havadan müdahale edileceği açıklandı.

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