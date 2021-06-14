Park halindeki araç, durduğu yerde bir anda batmaya başladı

T24 Video Haber Merkezi

Hindistan'da Mumbai'nin Ghatkopar bölgesinde park halindeki bir araba, şehirdeki şiddetli yağmurlar arasında ilginç bir şekilde yere battı.

Yerel basında yer alan haberlere göre daha önce üzeri betonla kaplanan ve araçların park etiği bölgede, şiddetli yağış nedeniyle kuyuyu kapatan beton döküldü.

O sırada dökülen betonun üzerine park eden araç bulunduğu yerde tamamen suya battı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, site sakinlerinin daha önce orada bir kuyu olduğundan haberdar olmadığı belirtildi.