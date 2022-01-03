Oyuncu Erdal Özyağcılar Koronavirüs'e yakalandı

"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve gelecek 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.

Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Efendim! Ve nihayet ben de oldum. Ben de pozitifim, ben de Kovid’im. Üzüldüm, bu 10 içinde 3-4 oyunumuz vardı. Oyunlarda sizlerle birlikte olamamak. Ama sakın biletlerinizi iptal etmeyin, 10 gün sonra tekrar beraber olalım" dedi.