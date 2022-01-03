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Oyuncu Erdal Özyağcılar Koronavirüs'e yakalandı

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, "10 gün sonra beraberiz" dedi

03 Ocak 2022 19:24

Oyuncu Erdal Özyağcılar Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, "10 gün sonra beraberiz" dedi.
 
74 yaşındaki oyuncu Erdal Özyağcılar, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandı.
 
Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, Covid-19'a yakalandığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu:
 
"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim... “
Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve gelecek 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu.
 
Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Efendim! Ve nihayet ben de oldum. Ben de pozitifim, ben de Kovid’im. Üzüldüm, bu 10 içinde 3-4 oyunumuz vardı. Oyunlarda sizlerle birlikte olamamak. Ama sakın biletlerinizi iptal etmeyin, 10 gün sonra tekrar beraber olalım" dedi.
 
 
Erdal Özyağcılarkoronavirüsoyuncu

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