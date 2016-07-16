Orgeneral Ümit Dündar'dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, "Milletimiz meydanlara inerek ülkeyi darbecilere bırakmamıştır" diyen Dündar, "Darbe teşebbüsü TSK emir komuta zinciri tarafından reddedilmiştir. Türkiye, darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmştır" ifadesini kullandı. "1563 askerin tutuklandığını" açıklayan Dündar, "Darbe teşebbüsü içinde yer alan 104 kişi ölü olarak ele geçirilmiştir" dedi. Dündar, darbe girişimini planlamakla suçlanan "paralel yapı" iddiasına gönderme yaparak, "Türkiye demokrasiye bağlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Paralel devlet yapılanmasını ordumuzdan temizleme kararlılığımıza devam edeceğiz" diye konuştu.