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Okan Bayülgen, yeni programıyla ekranlara dönüyor

İlk bölüm 8 Eylül'de

03 Eylül 2020 15:58

Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, TV100’de yapacağı yeni programıyla birlikte ekranlara yeniden geri dönüyor. Salı akşamlar saat 21:30'da yayınlanacak 'Okan Bayülgen ile Nokta'nın ilk bölümü 8 Eylül Salı günü TV100 ekranlarında yayınlanacak.

Her bölümde tek bir konuğun yer alacağı Nokta programında Okan Bayülgen soracak, konuğu yanıtlayacak.

Okan Bayülgen ayrıca 8 Eylül'den itibaren Show Radyo'daki canlı programına da kaldığı yerden devam edecek. Bayülgen, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Show Radyo'da dinleyicilerine seslenecek.

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