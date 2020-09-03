Okan Bayülgen, yeni programıyla ekranlara dönüyor

03 Eylül 2020 15:58
Ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, TV100’de yapacağı yeni programıyla birlikte ekranlara yeniden geri dönüyor. Salı akşamlar saat 21:30'da yayınlanacak 'Okan Bayülgen ile Nokta'nın ilk bölümü 8 Eylül Salı günü TV100 ekranlarında yayınlanacak.
Her bölümde tek bir konuğun yer alacağı Nokta programında Okan Bayülgen soracak, konuğu yanıtlayacak.
Okan Bayülgen ayrıca 8 Eylül'den itibaren Show Radyo'daki canlı programına da kaldığı yerden devam edecek. Bayülgen, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında Show Radyo'da dinleyicilerine seslenecek.
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