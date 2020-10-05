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Nadir görülüyorlardı, sürü halinde görüntülediler

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki arkadaş, nadir görülen Çengel Boynuzlu dağ keçilerini sürü halinde görüntüledi

05 Ekim 2020 15:21

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki arkadaş, nadir görülen Çengel Boynuzlu dağ keçilerini sürü halinde görüntüledi. 

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