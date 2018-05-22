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Muhtardan, belediye binası önünde traktörlü eylem

22 Mayıs 2018 15:56

Manisa'nın Salihli ilçesinin Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak, mahallerine yapılmak istenen katı atık transfer istasyonuna tepkisini, traktörüyle Salihli Belediye binasının önüne çıkarak gösterdi. Polis merkezine götürülen Ocak'ın ifadesine başvuruldu. Salihli'nin kırsal Caferbey Mahallesi'ne Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılmak istenen katı atık transfer istasyonuna tepkiler sürüyor. Mahallerindeki hayvanlarını otlattıkları meranın çöp transfer istasyonu yapılmasını istemediklerini belirten köylüler daha önce eylem yapıp, tepkilerini dile getirmelerine rağmen sonuç alamadı. Çöp transfer istasyonu yapılması halinde mahallelerinde kamyon trafiği yaşanacağını ve bu kamyonlardan akan pis suların kötü kokulara neden olacağını ileri süren mahallelinin tepkisi daha da artarken, dün ilginç bir eylem yaşandı. Caferbey Mahallesi Muhtarı Sezai Ocak, 45 VT 795 plakalı traktörü ile saat 21.30 sıralarında Salihli Belediyesi önüne geldi. Güvenlik görevlisinin şaşkın bakışları arasında Ocak, Belediye binasının önündeki merdivenleri traktörü ile çıktı. Ardından da Belediye binasının kapısı önüne traktörünü park etti. Belediyenin güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, alkollü olduğu öne sürülen Ocak'ı, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Traktör ise Belediye görevlileri tarafından merdivenlerden güçlükle indirildi. Ardından çağrılan çekiciye yüklenen traktör bir otoparka götürüldü. Ocak'ın kaç promil alkollü olduğu konusunda bilgi verilmezken, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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