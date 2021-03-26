T24 LogoT24 Logo
Haberler

Milliler, Norveç maçı için İspanya'da

26 Mart 2021 11:56

2022 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Norveç ile İspanya'da karşılaşacak olan A Milli Takım, yarın oynanacak karşılaşma için Malaga'ya hareket etti.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçlarına başlayan A Milli Takım, Hollanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı. Milliler, gruptaki ikinci maçı ise Norveç ile deplasmanda oynayacak. Ancak korona virüs salgını nedeniyle Norveç Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın İspanya'da oynanmasını istedi ve bu başvuruları kabul edildi. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrılan milliler, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İspanya'nın Malaga kentine hareket etti. Ay-yıldızlılar, özel uçakla İspanya'ya giderek, maç öncesi son hazırlıklarını burada tamamlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ve Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

milli takımmillilerfutboldünya kupasınorveçispanyamalaga

Diğer Videolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

Pendik’te metro inşaatındaki patlamanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri...

CHP Nevşehir İl Başkanı: Valilik yardım kolisi dağıtmamıza izin vermedi; MHP'liler ise dağıtıyor

Pandemide bayram sürprizi; drone ile harçlık verdi

Adana’da ABD Konsolosluğu önünde 'kanlı oyuncak bebek' ile İsrail protestosu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan Cem Küçük, Mehmet Metiner ve Latif Şimşek’e:...

Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'e yanıt: Hayatının bir noktasında benimle temasın...

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın son seçim anketi: Hangi parti ne kadar...

Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Davutoğlu: Bu ittifak sisteminin partilerin doğasını bozduğu kanaatindeyiz; AK...

Sedat Peker dördüncü videoda, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı İçişleri Bakanı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24