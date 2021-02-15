MHP ilçe başkanlığında darp görüntüleri

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesinde mobilya teslim etmeye gittikleri MHP İlçe Başkanlığı binasında Osman Baydemir ile ilgili video çeken gençler MHP Viranşehir İlçe Başkan Yardımcısı tarafından darp edildi.

Şanlıurfa'da 2 genç mobilya siparişini teslim etmek için gittikleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Viranşehir İlçe Başkanlığı'nda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa eski Milletvekili Osman Baydemir'in sesine playback yaptıkları bir Tiktok videosu çekti.

MHP yönetiminden bazı isimlerse iki genci parti binasına götürüp darp etti. Darp görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

AjansUrfa’nın haberine göre Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilen olayın ardından MHP'li isimle ile darp edilen gençler bir araya getirildi. Gençlere dayak attığı iddia edilen partili, kendisini bu sözlerle savundu:

"Bizi provokasyon içerisine çekmek isteyenlere sesleniyorum. Bu şahıslar benim yeğenlerimdir. Bir yaramazlık yaptılar ben de onlara kızdım, bu da kimseyi ilgilendirmez. Özellikle altını çiziyorum: Hiçbir siyasi partiyi ve hiçbir siyasi kuruluşu ilgilendirmez. Bizi kendi provokasyonlarınızın içerisinde çekmekten vazgeçin. Kötü emellerinize alet etmeyin" dedi.