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Metro bekleyen kadını raylara itti

45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı

20 Nisan 2022 16:35

Kanada’nın Toronto kentinde durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi.

Kanada’nın Toronto kentinde geçtiğimiz pazar günü durakta metro bekleyen kadın diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi. Bloor-Yonge İstasyonunda gerçekleşen olayın güvenlik görüntülerine ulaşan Toronto polisi, zanlının görüntülerini paylaşmasının ardından 45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı.

Toronto Transit Komisyon (TTC) Sözcüsü Stuart Green yaptığı açıklamada, Frayne’nin Finch İstasyonunda çalışan bir TTC çalışanı sayesinde fark edilmesi sayesinde yakalandığını ifade etti.

Polis, raylara itilen 39 yaşındaki kadının yaklaşan trenin altında kalmamak için ray arasındaki boşluğa girdiğini belirterek, kadının kaburgalarının kırıldığını ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA

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