Katil balinanın tekneyi kovaladığı anlar kamerada

Meksika’da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.

Meksika’nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki Faralln Adası yakınlarında tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi. Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı.

Deniz memelileri üremek için daha sıcak sular aramaları nedeniyle her yıl kış aylarında Meksika’ya kıyısı bulunan Cortez Denizi'ne inerken, son yıllarda memeliler Cortez Denizi'nde daha sık görülüyor.

Görüntüleri izleyen uzmanlar katil balinanın tekneyi karşı cins olarak düşündüğünün tahmin edildiğini açıkladı.