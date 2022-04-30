Mariupol harabeye döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 66 gündür devam ediyor. Başta başkent Kiev olmak üzere ülkenin birçok yerinde şiddetli çatışmalar artarak devam sürüyor. Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı ve geçtiğimiz günlerde ele geçirdiğini duyurduğu e kentinden yeni görüntüler geldi. Yük trafiği açısından Ukrayna'nın en büyük beşinci limanı olarak kabul edilen Mariupol'ün Azak Denizi'ndeki en işlek ticari deniz merkezi olduğu biliniyor.

Saldırılar sonrası Mariupol’de çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken çatışmaların izleri ve yaşanan yıkım görüntülendi.